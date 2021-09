Lara - pies policyjny do spraw specjalnych - pomagała lubuskiej policji w głośnych sprawach. Teraz idzie na zasłużony odpoczynek

Służba Lary w policji

Lara jest owczarkiem belgijskim pochodzącym z bardzo znanej i utytułowanej hodowli. Młodszy aspirant Marcin Siekanowicz wylosował Larę w 2017 roku podczas szkolenia w Sułkowicach, gdzie znajduje się Zakład Kynologii Policyjnej. Lara zwracała uwagę swoją żywiołowością, ale znajomość z przewodnikiem zaczęła się od ugryzienia – od początku chciała zdominować „swojego człowieka”. Marcin Siekanowicz poradził sobie jednak z niesfornym szczeniakiem i całe szkolenie Lara ukończyła z wyróżnieniem. Lara w przeciwieństwie do większości policyjnych psów nie ma zmienionego „służbowego” imienia. Marcin Siekanowicz stwierdził, że to imię wyjątkowo do niej pasuje.