Larwa biedronki wygląda jak stwór z kosmosu. Ale to naturalny „środek” na mszyce! Zobacz, jak wygląda i na co zwrócić uwagę

Biedronki zna i rozpoznaje chyba każdy. Zupełnie inaczej jest z ich larwami, bo te stworzenia w niczym nie przypominają dorosłych owadów. Wyglądają wręcz groźnie, a można spotkać je w ogrodach. Szczególnie w pobliżu mszyc, bo właśnie nimi się żywią. Poznaj naturalny środek na mszyce.

Biedronki polskie i azjatyckie

Biedronki większość z nas lubi i bez trudu rozpoznaje już od dzieciństwa. Pierwszym skojarzeniem jest oczywiście czerwony owad z czarnymi kropkami. I tu się sprawa komplikuje. Bo rzeczywiście popularnym gatunkiem jest biedronka siedmiokropka – z siedmioma czarnymi kropkami na pokrywach czerwonych skrzydeł. Zobacz, jak wyglądają larwy i jaja biedronek Ale w Polsce żyje więcej gatunków biedronek – mam tu na myśli rodzime gatunki – które również mogą być czarne albo żółte i mieć różną liczbę kropek. Należy do nich popularna biedronka dwukropka (która jednak z liczeniem nie do końca sobie radzi i wcale nie musi mieć dwóch kropek), ale są też dziesięciokropki, pokrzywianki, trzcinówki i cała masa innych. Niestety są one podobne do gatunku, który w ostatnich latach stał się prawdziwym utrapieniem, czyli biedronki azjatyckiej. Zapamiętaj – polskie biedronki to nie tylko czerwone owady z siedmioma czarnymi kropkami. I oczywiście ich liczba nie ma nic wspólnego z wiekiem! Dowiedz się więcej: jak rozpoznać biedronkę azjatycką i jak się jej pozbyć.

Kiedy biedroneczki nie są w kropeczki. To musisz wiedzieć o ich „dzieciństwie”

Jednak prawdziwy kosmos to larwy biedronek. Bo biedronki w „dzieciństwie” zupełnie nie przypominają tego, jak będą wyglądać jako dorosłe. Te owady przechodzą tak zwane przeobrażenie zupełne. Zanim osiągną dobrze nam znaną postać, przez kilka tygodni wyglądają jak naprawdę groźne stworzenia nie z tego świata (z tym że są niewielkie). I rzeczywiście są groźne, ale dla mszyc, które masowo pożerają. Larwy biedronki to przyjaciółki każdego ogrodnika.

Zaczyna się od jaj, które są pomarańczowe i owalne. Samiczka składa je najczęściej na spodach liści, najchętniej w pobliżu „stołówki”, czyli miejsca, gdzie są mszyce. Z nich wylęgają się larwy, które cztery razy przechodzą tak zwana wylinkę (zmieniają zewnętrzną „powłokę” oraz w pewnym stopniu kolory). Potem – po około 4 tygodniach zmieniają się w poczwarkę. Wtedy tkwią niemal nieruchomo, przyklejone w jednym miejscu, a ich ciało zmienia się zupełnie. Z poczwarki wyjdzie znana nam biedronka. Z tym że początkowo będzie żółta i bez kropek, a wyraźniejszych kolorów nabierze z czasem.

Czym się żywią larwy biedronki? Pogromcy mszyc i innych szkodników

Dla każdego, kto ma ogród i walczy z mszycami, najbardziej interesujące są larwy biedronek. Bo dorosłe wprawdzie też zjadają mszyce, ale dopiero ich larwy pokazują, co znaczy prawdziwy apetyt i możliwości. Jak podaje swiatmakro.com, larwa biedronki zjada około 600 mszyc (a według niektórych źródeł nawet 2000), podczas gdy jako dorosła zaledwie 240! To też wynik nie do pogardzenia, dodam tylko, że jako larwa żyje 4 tygodnie, a w dorosłej postaci do 14 miesięcy. Biedronki i ich larwy żywią się nie tylko mszycami, ale nie pogardzą też przędziorkami, czerwcami, mączlikami i innymi szkodnikami roślin. Dlatego larwy biedronki w ogrodzie trzeba docenić.

Jak wygląda larwa biedronki?

Jak wygląda ten pogromca mszyc? Larwa biedronki ma wydłużone, ciemne ciało. W przedniej części znajduje się tułów z trzema parami odnóży, oraz oczywiście głowa. Do tego dochodzi stosunkowo długi odwłok. Całość ma 7-8 mm długości (u biedronki siedmiokropki) i kolor od czarnego do szarogranatowego. Zależy on gatunku oraz wieku (czyli fazy rozwoju). Ciało jest podzielone na kilka segmentów, a na każdym są mniej lub bardziej wyraźne wyrostki i włoski. Do tego dochodzą pomarańczowe plamki.

Jak wygląda larwa biedronki azjatyckiej?

Larwa biedronki azjatyckiej wygląda bardzo podobnie. Jest nieco większa (ok. 10 mm), bardziej czarna, ma mocniejsze wypustki, a pomarańczowe punkty układają się w pasy po bokach ciała. U siedmiokropki pomarańczowe punkty są umieszczone co dwa segmenty. Jednak u polskiej biedronki dwukropki pomarańczowy wzór z pomarańczowych kropek jest nieco inny i można ją (podobnie jak dorosłą postać) pomylić z biedronką azjatycką. Nie spieszmy się więc z eliminacją biedronek i ich larw, tym bardziej że ubarwienie larw zmienia się.

Biedronki na mszyce

Larwy biedronki dwukropki można nawet kupić jako ekologiczny środek na mszyce. Na popularnej platformie sprzedażowej paczka 100 larw biedronki kosztuje 180 zł.

Jeśli na roślinach zauważymy larwy biedronek, warto je tam pozostawić (ja zawsze jakieś zbłąkane przenoszę na róże czy inne rośliny, które akurat potrzebują pomocy). Pamiętaj, że nawet jeśli stosujesz ekologiczny oprysk, to zaszkodzi on również pożytecznym owadom. Zanim po niego sięgniesz, a mszyc masz niewiele, sprawdź, czy już przypadkiem walka z nimi nie trwa – zobacz, czy na liściach lub pędach są widoczne larwy biedronek. Czasem wystarczy pozostawić sprawę ich apetytowi.

