Las Odrzański zachwyca o każdej porze roku. A dzięki modernizacji będzie jeszcze bardziej atrakcyjny

Las Odrzański przyciągał wielu ludzi

Miejsce to jest ciekawe także przez swoją historię. Zielona Góra stała się jego właścicielem od 1409, kiedy to najpierw kupiła wieś Zawadę, a potem w 1429 roku dokupiła jeszcze ostatnie części lasu. Legenda głosi, że zielonogórzanki sprzedawały swoją biżuterię, by miasto mogło kupić ten wspaniały kompleks leśny. Całością zarządzał urzędujący w Krępie nadleśniczy. Najbardziej znanym był Otto Mülsch, który zarządzał Oderwaldem w latach 1900–1920. Za jego sprawą miasto inwestowało w drogi dojazdowe, ścieżki leśne i różnorodny drzewostan. Po jego śmierci mieszkańcy miasta postawili mu pamiątkowy kamień w Oderwaldzie. Stoi tam do dziś. Odnowiony przez współczesnych zielonogórzan w 2006 roku przypomina o jego zasługach.