Lawina 2022/23: aktualny stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach, Karkonoszach, Beskidach i Bieszczadach, komunikaty GOPR i TOPR

Lawina: co to właściwie jest?

Lawina w górach: aktualny stopień zagrożenia lawinowego (Tatry, Karkonosze, Beskidy, Bieszczady)

Stopień zagrożenia lawinowego. Co oznaczają poszczególne stopnie?

Komunikat lawinowy TOPR i GOPR: gdzie sprawdzić aktualne informacje o zagrożeniu?

Jak uniknąć lawiny? Zasady bezpieczeństwa

Co zrobić, gdy schodzi lawina?

Co robić po lawinie? Jak pomóc innym?

Poszukiwanie i odkopywanie zasypanych powinno przebiegać szybko . Zasypani mają ok. 90% szans na przeżycie przez pierwsze 18 minut pod śniegiem. Po 35 minutach szanse spadają do 25%, a dopiero mniej więcej po tym czasie na lawinisko są w stanie przybyć ratownicy. Dlatego nie można zwlekać. Sami uczestnicy wycieczki muszą sami jak najszybciej przystąpić do poszukiwania zasypanych.

Należy przełączyć detektor na szukanie („Search”). Kiedy detektor wykryje sygnał, należy przystąpić do sondowania – nakłuwania lawiniska sondą co ok. 25 cm. Po natrafieniu sondą na zasypanego, należy pozostawić ją w śniegu, by znaczyła miejsce, i zacząć odkopywanie za pomocą łopatki. Odkopanym należy udzielić pierwszej pomocy – jeśli to konieczne.