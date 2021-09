Lechia Zielona Góra nareszcie wygrała na własnym boisku. Brawo!

W pierwszej połowie niewiele się działo

Była porażka, był remis, ale zwycięstwa Lechii w tym sezonie kibice w Zielonej Górze do środy (8 września) jeszcze nie oglądali. Wygrana to efekt przede wszystkim niezłej gry w drugiej połowie, bo pierwsza była bardzo bezbarwna. Gra piłkarzy obu zespołów pozostawiała wiele do życzenia. Zielonogórzanie mieli niewielką przewagę, ale wynikały z niej najczęściej akcje niedokładne, które nie niosły za sobą zagrożenia pod bramką gości. Raz – w 34 min – po rzucie rożnym, Rafał Ostrowski strzałem głową próbował zaskoczyć bramkarza przyjezdnych. Piłka przeleciała jednak nad poprzeczką.