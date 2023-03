Lechia Zielona Góra nie miała krzty litości dla Warty Gorzów. „Rozstrzelała” gorzowian na ich boisku

ASTROENERGY WARTA GORZÓW WLKP. – LECHIA ZIELONA GÓRA 0:4 (0:0)

Mają inne priorytety

Zaległe, lubuskie derby miały spory ciężar gatunkowy. Lechia – pod odpadnięciu z Pucharu Polski – może się skoncentrować na próbie dojścia czołówki i włączeniu się do walki o awans do drugiej ligi. Warta jest na przeciwnym biegunie – musi patrzeć przede wszystkim za siebie i skrzętnie gromadzić punkty, które pozwolą jej oderwać się od strefy spadkowej.

Warta Gorzów przez 50 minut grała z przewagą jednego zawodnika, a mimo to przegrała

Koszulka dla Siwickiego

Ruszyła zielonogórska nawałnica

Stało się jednak inaczej, bo po zmianie stron boiska trafiać zaczęli właśnie zielonogórzanie. W 49 min Bartłomiej Gajda sfaulował Mateusza Surożyńskiego 25 metrów przed bramką Warty, a z rzutu wolnego kapitalnie uderzył Kacper Zając , posyłając futbolówkę w okienko bramki gorzowian. Trener miejscowych Mateusz Konefał natychmiast wymienił całą drugą linię swego zespołu, lecz po chwili jego chłopcy przegrywali już 0:2. Oliwier Micek przegrał na lewej obronie biegowy pojedynek z Mwinyim, strzał Tanzańczyka obronił nogą Wiśniewski, lecz przy dobitce Kołodennego do pustej „klaty” nie mógł już nic zrobić.

Nadzieje gospodarzy na doprowadzenie przynajmniej do wyrównania pogrzebał ostatecznie… rezerwowy Lechii Krzysztof Staśkiewicz. W 83 min, zaledwie 120 sekund po wejściu do gry, przedarł się prawym skrzydłem i idealnie dograł do Surożyńskiego, który nie mógł nie trafić z 12 metrów. A w 85 min postawił kropkę nad „i”, znakomicie finalizując indywidualną akcję środkiem boiska.

