Lekarz? Informatyk? Rolnik? Oto najpopularniejsze kierunki studiów w Polsce (ZOBACZ)

Budka z płyty paździerzowej straszy zielonogórzan?

W ostatnich dniach do redakcji „GL” zgłosił się mieszkaniec, który miał pretensje wobec stanu technicznego jednego z kiosków, które stoją przy przystanku MZK koło Elżbietanek. – To wstyd dla miasta – argumentował. Co na to magistrat?