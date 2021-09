Lekcja biblioteczna w Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży - historia książki i papieru

W Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży odbywa się szereg warsztatów, spotkań animacyjnych i lekcji bibliotecznych. Najmłodsi czytelnicy mogą uczestniczyć spotkaniach dyskusyjnego Klubu Książki, rozgrywkach Kleksowego Klubu Tenisa Stołowego, zajęciach plastycznych , a także spotkaniach w ramach sobotniego „Czytania na drugie śniadanie".

Justyna Stachura – koordynator Centrum wyjaśnia, że spotkania są cennym kompendium wiedzy, przybliżającym dzieciom świat książki, poprzez różne formy aktywności i cieszą się niemałym zainteresowaniem:

- Lekcje biblioteczne to zachęta do przybywania, buszowania i korzystania ze zbiorów biblioteki. Poza tym to jest rzetelna wiedza na temat tego jak książki powstały, jak korzystać z oferty biblioteki, jak się w niej odnaleźć i co można w niej spotkać.