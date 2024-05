"Leśne Domki" nad Jeziorem Sławskim na sprzedaż. Wśród drzew stanie 30 nowoczesnych, całorocznych domków. Ceny

Leśnie Domki to miejsce z 70-letnią tradycją

Nad Jeziorem Sławskim sporo się ostatnio dzieje. I to nie tylko przy sławskiej plaży. W kompleksie leśnym między Sławą a Lubogoszczą powstanie niebawem kompleks 30 domów letniskowych z widokiem na jezioro. „Leśne domki”, bo tak się nazywa to miejsce, to znana baza wypoczynku z wieloletnią historią. Jesienią ubiegłego roku stare domki zostały usunięte, a w ich miejsce staną nowe. Jak zapewnia inwestor, budowa pierwszych obiektów rozpocznie się w tym roku.