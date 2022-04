Leśnicy jak żołnierze? W razie potrzeby będą bronić kraju. Żołnierze WOT przeprowadzą szkolenia. „Budujemy państwo silne i odporne”

Przed 1939 rokiem szkolenia z przysposobienia wojskowego leśników były prowadzone regularnie, dzięki temu mogli oni wspomóc obronność w trakcie II wojny światowej. Teraz pracownicy Lasów Państwowych znów będą mogli czerpać z doświadczenia terytorialsów. 27 kwietnia 2022 roku w Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych w Płaskoszu koło Tucholi dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. broni Wiesław Kukuła oraz p.o. dyrektora generalnego Lasów Państwowych Józef Kubica podpisali porozumienie w zakresie współpracy obu jednostek.

- Z punktu widzenia Wojsk Obrony Terytorialnej, porozumienie jest niezwykle istotne z trzech powodów. Pierwsze to znaczenie strategiczne, musimy budować państwo silne i odporne, wydarzenia na wschodzie pokazują, że jesteśmy w stanie zbudować tę siłę, tylko razem współdziałając i łącząc wysiłki z Lasami Państwowymi, pomnażając swoje zdolności. Drugi wymiar to operacyjny – lasy są terenem prowadzenia działań i konfliktów zbrojnych, tereny zielone – czyli zielona taktyka, musimy mieć w nich kontrolę, trzeci wymiar to szkolenia. Lasy mają potężne zasoby, kapitał ludzki, to wspaniali ludzie skupieni w służbie leśnej, staramy się tutaj wnieść wartość dodaną do szkolenia – przekazał dowódca WOT.