Licytacje komornicze domów w Lubuskiem. Komornicy wystawili 24 oferty. Gdzie są i jaka jest ich cena wywoławcza?

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 986 4 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 10.11.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza 58, 66-450 Bogdaniec, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Chopina 52 bl. 15, Gorzów Wlkp., 66-400 Gorzów Wlkp.) prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/00002879/0. Opis nieruchomości: Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Bogdaniec, w obrębie 0004 Bogdaniec. Nieruchomość stanowią: działka gruntu numer 46 o pow. 0,4783 ha (4783 m kw) - oznaczenie użytku symbolem LsVI (lasy), B-RVI (grunty rolne zabudowane), N (nieużytki), Bi (inne tereny zabudowane), działkę gruntu nr 47 o pow. 0,43 ha (4300 m kw) - oznaczenie użytku symbolem LsVI (lasy), B-RVI (grunty rolne zabudowane), N (nieużytki) i działki gruntu nr 468 o pow. 0,46 ha (4600 m kw) - oznaczenie użytku symbolem ŁIV (łąki trwałe klasy bonitacyjnej IV) i W-ŁIV (rowy). Łączna powierzchnia wszystkich trzech działek wynosi 1,3683 ha (13683 m kw). Działki gruntu nr 46 i 47 bezpośrednio graniczą ze sobą, położone są w Bogdańcu przy ul. Mickiewicza nr 58 i tworzą jedną funkcjonalną całość. Działki te zabudowane są budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej wynoszącej 208,40 m kw oraz budynkami gospodarczymi (w tym obiektem produkcyjno - hodowlanym tj. kurnikiem) o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 1511 m kw. Działka gruntu nr 468 położona jest odrębnie, na granicy Bogdańca i Motylewa i pozostaje niezabudowana. Szczegółowy opis nieruchomości, znajduje się w operacie szacunkowym. Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 17.11.2022 o godzinie: 12:00 . Suma oszacowania wynosi 928 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 696 225,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 92 830,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 96 1160 2202 0000 0002 4599 5538 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

licytacje.komornik.pl