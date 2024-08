Licytacje komornicze mieszkań w Lubuskiem. Komornicy mają w ofercie 29 lokali. Ceny? Bardzo zróżnicowane!

Co miesiąc prześwietlamy oferty komorników, którzy wystawili w województwie lubuskim mieszkania na licytacje. Zadłużeni właściciele nie są w stanie spłacić swych zobowiązań, dlatego lokale trafiają pod młotek. Mieszkania są w różnych częściach regionu. Czasem są to miasta wojewódzkie, jak Gorzów Wlkp. i Zielona Góra, a czasem niewielkie wsie. Tym razem do sprzedania jest 29 lokali (to stan z 23 sierpnia). To zdecydowanie więcej, niż w ostatnich miesiącach. Przypomnijmy, że w lipcu lokali na licytacjach było 17.

POSZCZEGÓLNE OFERTY ORAZ ZDJĘCIA MIESZKAŃ ZNAJDZIESZ W GALERII: