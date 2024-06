Licytacje komornicze mieszkań w Lubuskiem. W czerwcu komornicy wystawili 21 lokali. Sprawdzamy ich ceny i lokalizacje

Czerwiec to kolejny miesiąc, w którym przyglądamy się ofercie mieszkań, wystawionych na licytacje przez lubuskich komorników. Tym razem możemy wybierać spośród 21 lokali. To mniej niż na początku roku. Przypomnijmy, że w lutym lokali do kupienia na licytacjach było 33. Dlaczego warto rozważyć kupno mieszkania od komornika? Najważniejszy argument to cena, która prawie zawsze jest konkurencyjna w stosunku do ofert rynkowych.

POSZCZEGÓLNE OFERTY, CENY ORAZ ZDJĘCIA ZNAJDZIESZ W GALERII: