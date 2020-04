Liga żużlowa pod specjalnym nadzorem. Będzie dużo ograniczeń

W związku z epidemią ekstraligowe rozgrywki będą musiały zostać przeprowadzone zgodnie z niezbędnymi normami sanitarnymi i dużymi ograniczeniami. Wiadomo, że mecze będą rozgrywane bez udziału kibiców, ale za to transmisje będzie można oglądać w telewizji. Wciąż nie są znane szczegóły dotyczące liczby osób, które będą mogły znajdować się na stadionie w czasie meczu. Wiadomo, jak będą wyglądały poszczególne drużyny. - Będzie to ośmiu zawodników oraz ośmiu mechaników. Sztab szkoleniowy tworzyć będą trener oraz kierownik drużyny – mówił serwisowi Falubaz.com Wojciech Domagała, prezes Falubazu Zielona Góra. - Na chwilę obecną udział kibiców w meczu ligowym jest wykluczony. Był to jeden z warunków uzyskania zgody na rozpoczęcie rozgrywek. Od początku taki scenariusz był dla nas ostatecznością i niestety tak też się stało.

PGE Ekstraliga. Jak podpiszesz, to pojedziesz

Od 1 do 7 maja ekstraligowe kluby będą mogły podpisywać z zawodnikami aneksy do kontraktów, dotyczące obniżenia wynagrodzeń. Zawarcie porozumienia na linii klub-zawodnik pozwoli temu drugiemu przystąpić do rozgrywek. Regulaminowe stawki, które wprowadziła ekstraliga, to maksymalnie 200 tys. zł na tzw. przygotowania do sezonu i 2500 zł za każdy zdobyty punkt. Przed epidemią było to – odpowiednio – 250 tys. i 5000 zł. - Nie będą to z pewnością łatwe rozmowy, ale wierzę, że ze wszystkimi zawodnikami dojdziemy do porozumienia – powiedział prezes Falubazu. - Rozmowy toczyły się wcześniej, ale dopiero teraz możemy porozmawiać o konkretach.