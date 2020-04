Limity prędkości do zmiany? Posłowie interpelują w Ministerstwie Infrastruktury (© 123rf)

Limity prędkości ulegną zmianie? Posłowie Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy skierowali do Ministerstwa Infrastruktury specjalną interpelację w tej sprawie. Ich zdaniem spokojna jazda może pomóc podczas pandemii koronawirusa. Jeśli będziemy jeździć wolniej, rzadziej będzie dochodzić do wypadków, dzięki czemu służba zdrowia zostanie odciążona.

Limity prędkości na drogach powinny być zmniejszone – tak twierdzą posłowie KO i Lewicy

od 1 do 21 stycznia było 1287 wypadków, w których zginęło 107 osób . Rannych zostało 1450 osób.

. Rannych zostało 1450 osób. od 1 kwietnia do 21 kwietnia było 659 wypadków (o połowę mniej niż w styczniu), w których zginęło 123 osoby. Rannych było 708 osób.

w terenie zabudowanym – do 30 km/h;

poza terenem zabudowanym – do 70 km/h;

na autostradach – 100 km/h.

Pod specjalną interpelacją Ministerstwa Infrastruktury podpisało się dziewięcioro parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Wśród nich znalazła się m.in. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, przewodnicząca parlamentarnego zespołu ds. bezpieczeństwa.Zgodnie z założeniami, ograniczenie limitów prędkości mogłoby pomóc odciążyć bardzo już obciążoną służbę zdrowia. Lekarze i szpitale są zajęci pacjentami zakażonymi SARS-CoV-2. Służba zdrowia już teraz jest niewydolna, dlatego należy ją wspomóc.Z danych, na które powołuje się Wprost wynika, że ruch radykalnie spadł, ale bezpieczeństwo się nie poprawiło. W miastach bez korków kierowcy pozwalają sobie na szybsze prędkości. Jeżdżą nawet o 25% szybciej niż wcześniej.Zgodnie ze statystykami:Można przypuszczać, że wzrost liczby ofiar wypadków wynika m.in. z przyspieszonego ruchu samochodów. Pomimo tego, że ruch na drogach został mocno ograniczony i notujemy mniej wypadków, śmierci jest więcej.Co ciekawe, nie tylko polscy posłowie zauważyli takie prawidłowości. Pierwsi byli niemieccy aktywiści, którzy zaproponowali, żeby dopuszczalną prędkość zmniejszyć:WP Autokult potwierdza, że we Francji po obniżeniu limitów prędkości udało się zmniejszyć liczbę śmiertelnych ofiar wypadków drogowych o 13%. Zmiana nie była też drastyczna – zdecydowano, że poza terenem zabudowanym można rozwinąć prędkość maksymalnie do 80 km/h (wcześniej było to 90 km/h).