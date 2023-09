Lista lokali wyborczych na 2023. Sprawdź, gdzie możesz oddać swój głos w Zielonej Górze

adres: Długa 5, 65-401 Zielona Góra numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 20

adres: Botaniczna 50, 65-392 Zielona Góra numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 20

adres: Strzelecka 9, 65-452 Zielona Góra numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 20

adres: Jana Kilińskiego 7, 65-508 Zielona Góra numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 20

adres: Osiedle Pomorskie 28, 65-548 Zielona Góra numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 20

adres: Monte Cassino 21a, 65-561 Zielona Góra numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 20

adres: Urszuli 22, 65-147 Zielona Góra numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 20

adres: Ludwika Zamenhofa 1, 65-186 Zielona Góra numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 20

adres: dr Pieniężnego 22, 65-054 Zielona Góra numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 20

adres: Jęczmienna 1, 65-012 Zielona Góra numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 20

adres: Bohaterów Westerplatte 11a, 65-034 Zielona Góra numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 20

adres: Porzeczkowa 34, 65-790 Zielona Góra numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 20

adres: Rydza-Śmigłego 5, 65-610 Zielona Góra numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 20

adres: Studzianki 8, 65-807 Zielona Góra numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 20

adres: Jacka Kaczmarskiego 1, 65-634 Zielona Góra numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 20

adres: Stanisława Wyspiańskiego 16, 65-036 Zielona Góra numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 20

adres: Węgierska 9, 65-941 Zielona Góra numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 20

adres: Łężyca-Budowlanych 5 l. 18, 65-001 Zielona Góra numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 20

adres: Władysława IV 1, 65-229 Zielona Góra numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 20

adres: Zielonogórska 5, 65-256 Zielona Góra numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 20

adres: Dzika 6, 65-181 Zielona Góra numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 20

adres: Generała Józefa Sowińskiego 27, 65-419 Zielona Góra numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 20

adres: Lisia 37, 65-093 Zielona Góra numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 20

adres: Stefana Wyszyńskiego 17, 65-536 Zielona Góra numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 20

adres: św. Kingi 1, 65-215 Zielona Góra numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 20

adres: Stefana Wyszyńskiego 101, 65-536 Zielona Góra numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 20

adres: Francuska 10, 65-941 Zielona Góra numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 20

adres: Kąpielowa 7, 65-383 Zielona Góra numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 20

adres: Profesora Zygmunta Szafrana 2, 65-516 Zielona Góra numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 20

adres: Licealna 9, 65-417 Zielona Góra numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 20

adres: Prosta 39, 65-783 Zielona Góra numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 20

adres: Świętych Cyryla i Metodego 9, 65-533 Zielona Góra numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 20

adres: Zachodnia 63, 65-552 Zielona Góra numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 20

adres: Truskawkowa 12, 65-129 Zielona Góra numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 20

adres: Osiedle Pomorskie 13, 65-547 Zielona Góra numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 20

adres: Leopolda Staffa 10, 65-436 Zielona Góra numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 20

adres: Spawaczy 3d, 65-119 Zielona Góra numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 20

adres: Energetyków 7, 65-729 Zielona Góra numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 20

adres: Drzonków-Szkolna 2, 66-004 Zielona Góra numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 20

adres: Przylep-8 Maja 6, 66-015 Zielona Góra numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 20

adres: Zawada-Szkolna 24, 66-001 Zielona Góra numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 20

adres: Bartosza Głowackiego 8a, 65-301 Zielona Góra numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 20

adres: Stefana Batorego 70a, 65-735 Zielona Góra numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 20

adres: Stanisława Wyspiańskiego 23, 65-036 Zielona Góra numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 20

adres: Francuska 25a, 65-943 Zielona Góra numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 20

adres: Stary Kisielin-Pionierów Lub. 53, 66-002 Zielona Góra numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 20

adres: Krośnieńska 17c, 65-625 Zielona Góra numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 20

adres: Piastowska 9, 65-515 Zielona Góra numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 20

adres: Nowy Kisielin-Odrzańska 64, 66-002 Zielona Góra numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 20

adres: Ochla-św. Jadwigi Śląskiej 1, 66-006 Zielona Góra numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 20

adres: Racula-Głogowska 64, 66-004 Zielona Góra numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 20

adres: Łężyca-Odrzańska 16, 66-016 Zielona Góra numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 20

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

Wybory w Polsce są pięcioprzymiotnikowe. Co to znaczy?

Jak głosować w wyborach 2023? Poradnik wyborcy.

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Jak zagłosować w szpitalach, domach pomocy społecznej, domach studenckich, zakładach karnych?

Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach. Dyrektor jednostki powiadomi osoby przebywające w jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborców.

Na takich samych zasadach będą mogli głosować wyborcy przebywający w domach studenckich lub zespołach domów studenckich, w których utworzono obwody głosowania. Wyborcy wpisani do spisu wyborców w wyżej wymienionych jednostkach zostaną z urzędu skreśleni ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.