Listonoszka weszła do domu i zostawiła w środku dwa awiza. - Skoro było otwarte, to ktoś był! - denerwuje się Czytelniczka

Poczta Polska. Historia Czytelniczki

Małżeństwo spod Nowej Soli było zaskoczone tym, co znaleźli w korytarzu swojego domu. Były tam dwa awiza. Domyślają się, że listonoszka weszła do środka i tam wypisywała druczki, bo raczej nie wracałaby do samochodu i nie wchodziła do mieszkania dwa razy. Małżonkowie są oburzeni całą sytuacją. Dom był otwarty, bo jedno z nich było w środku.

- To, co mi się zdarzyło, nie mieści się w głowie. Jak może listonoszka wejść do domu, na korytarz, wypisać tam dwa awiza, zostawić w środku i pójść sobie? - opowiada Czytelniczka z gminy Nowa Sól. - Skoro dom był otwarty i ta pani weszła środka, to mogła wejść dalej do kuchni! Przecież w domu ktoś był, skoro było otwarte.

Kobieta zadzwoniła do innej znajomej listonoszki i dowiedziała się, że musi zapłacić 9 zł, aby odebrać te listy w domu (po 4,5 zł za jeden), a wcześniej wypełnić specjalny druczek.