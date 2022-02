Lód w Zielonej Górze w połowie lutego! Na dworze plus dziesięć stopni, a na ulicy Zacisze można było zobaczyć dużo lodu. Skąd się wziął?

Kto przejeżdża tędy, chętnie zagląda na to, co się tutaj dzieje. Są momenty instalacji, które wyglądają spektakularnie. Metoda renowacji sieci kanalizacyjnej bezwykopowo wygląda ciekawie. Podczas wprowadzania specjalnego rękawa pod ziemię można było zobaczyć całe górki lodu. To był lód technologiczny. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Leszek Kalinowski