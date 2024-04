Łoś na drodze?! To się u nas zdarza. Czytelnicy pokazują zdjęcia. Jak się zachować podczas takiego spotkania?

- Jechałem na działkę mojego taty w Przytoku. I nagle samochód, który jechał przede mną, gwałtownie się zatrzymał. Z lewej strony zauważyłem, że wyłazi coś z lasu. W pierwszej chwili myślałem, że to krowa, ale po sekundzie zorientowałem się, że jest to potężny łoś – mówi Tomasz Kowalski, na co dzień pracownik Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. - Przeszedł przed samochodem, który się przed nim zatrzymał. Potem zobaczyłem go jeszcze w lesie. Zdjęcie, które zrobiłem, jest dość słabe. Auto przede mną zasłaniało mi widok. Ale jednak każdy rozpozna, że jest to łoś. Przyznam, że pierwszy raz widziałem łosia na wolności i to jeszcze w naszym lesie. Bo przecież w zoo to zupełnie coś innego… To było wielkie zaskoczenie.

W Lubuskiem łosie też bytują, choć rzadziej można je zobaczyć niż na wschodzie kraju

Czy spotkanie z łosiem może być niebezpieczne?

Można więc uznać, że miało się szczęście zobaczyć u nas łosia. Czy należy się bać takiego spotkania z nim?

- Łoś jest największym zwierzęciem kopytnym z rodziny jeleniowatych, to duży zwierz. Samce osiągają wagę od 400 do 700 kilogramów. Samice są mniejsze, do 400 kg, ale też pokazuje to, jak duże są to zwierzęta – mówi Marek Maciantowicz. - Ogólnie nie boją się człowieka. Nie uciekają przed samochodami, co jest niebezpieczne, bo w Polsce co roku zdarza się kilka przypadków kolizji z łosiami. Na naszym terenie też były takie przypadki. Łosie mają cienkie nogi i przy podcięciu ich potrafią wpaść z całą siłą do kabiny i spowodować poważne uszkodzenia. Mieliśmy też nagranie z autobusu miejskiego. Łoś przebiegał przed nim, wywołując tym sensację wśród pasażerów. Było też kilka przypadków, gdzie łosie wchodziły do miejscowości m.in. w Zielonej Górze Ochli. Zielonej Górze Janach czy w Sulechowie.

Jak dodaje przyrodnik, trzeba uważać, jeśli jest klępa z młodym, by się za bardzo nie zbliżać, bo matka będzie starała się chronić swoje młode i wtedy może zaatakować.