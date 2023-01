Lotnisko, odprawa i kontrola bezpieczeństwa nie muszą być stresujące. Pierwsza podróż samolotem: instrukcja krok po kroku dla początkujących

Przed pierwszą podróżą lotniczą warto dokładnie sprawdzić, co czeka Was na lotnisku i w samolocie. To najlepszy sposób na zredukowanie stresu i rozwianie obaw przed lotem. Jak wygląda odprawa i kontrola bezpieczeństwa na lotnisku? Co można spakować do bagażu podręcznego? Czy w samolocie serwowane są posiłki i co robić, gdy czeka Was przesiadka? Zapoznajcie się z naszym przewodnikiem krok po kroku po podróży lotniczej dla tych, którzy jeszcze nigdy wcześniej nie lecieli samolotem.

Pierwsza podróż samolotem może przebiegać gładko i bez stresu. Najlepszym sposobem na pozbycie się obaw jest dokładne zorientowanie się w tym, co Was czeka na lotnisku, w czasie odprawy biletowo-bagażowej, kontroli bezpieczeństwa, a potem startu i lądowania samolotu. Poniżej znajdziecie praktyczny przewodnik krok po kroku po lotnisku i podróży lotniczej dla turystów, którzy nigdy wcześniej nie latali, od pakowania bagażu po zakończenie lotu.

Czeka Cię pierwsza w życiu podróż samolotem? Ten poradnik jest w sam raz dla Ciebie

Pierwsza podróż samolotem może być stresująca, niekoniecznie z powodu obawy przed wysokością. Wielu turystów, którzy nie korzystali jeszcze z lotniska i nie lecieli samolotem, martwi poziom skomplikowania podróży lotniczych, limity bagażu, kontrole bezpieczeństwa itp. Tymczasem podróżowanie samolotem jest proste, choć czasem wymaga cierpliwości. Obawy osób, które mają odbyć podróż lotniczą po raz pierwszy, wynikają najczęściej z chaosu informacyjnego. Pora więc uporządkować wszystkie potrzebne wiadomości – przekonacie się, że lotnisko i samolot nie stanowią żadnego wyzwania. Poniżej znajdziecie dokładne wyjaśnienie krok po kroku, jak wygląda pierwsza podróż samolotem: przygotowanie, pobyt na lotnisku i sam lot. Jak spakować się do samolotu, jak wygląda kontrola bezpieczeństwa, czym jest odprawa i boarding? Na te i więcej pytań odpowiedzi znajdziecie w naszym przewodniku: „Pierwszy lot. Wszystko, co trzeba wiedzieć o podróży samolotem". Odprawa to kluczowy moment na lotnisku. Dzięki niej uzyskamy kartę pokładową, która da nam wstęp do samolotu. Lukasz Kaczanowski/Polska Press, zdjęcie ilustracyjne

Zanim przybędziesz na lotnisko. Jak przygotować się do lotu?

Przygotowanie do podróży samolotem zaczyna się na długo przed wyruszeniem na lotnisko. Każdy pasażer musi zrobić przynajmniej dwie rzeczy: kupić bilety i spakować się. Zakładamy, że bilety kupiliście już we własnym zakresie, a może – jeśli jesteście bardzo młodzi – kupili je Wasi rodzice. Co jednak z pakowaniem? Jak spakować się do samolotu?

Bagaż główny (nadawany) i podręczny. Istnieją dwa rodzaje bagażu, który można zabrać do samolotu. Bagaż główny to duża waliza, która trafi do luku (specjalnego magazynu w samolocie), a podręczny to mniejsza torba lub plecak, które będzie wolno zabrać ze sobą na pokład samolotu. Przy kupnie biletu lotniczego najczęściej podawana jest informacja o tym, jakiego rodzaju bagaż można zabrać w cenie biletu. Przeważnie jest to jedna sztuka bagażu głównego i jedna podręcznego. Tanie linie lotnicze przyjmują czasem tylko bagaż podręczny, a za główny należy dopłacić. Każda linia lotnicza ma własny regulamin, w którym określa zasady dotyczące bagażu głównego i podręcznego. Należy sprawdzić, jakie maksymalnie wymiary i wagę mogą mieć nasze bagaże. Przekroczenie wymiarów i wagi wiąże się z dodatkowymi kosztami. Co spakować do samolotu? Regulaminy linii lotniczych określają dokładnie, jakiego rodzaju przedmiotów i substancji nie należy pakować do bagażu głównego i podręcznego, przewożonego samolotem. Niemal zawsze chodzi o rzeczy potencjalnie niebezpieczne, materiały łatwopalne, wybuchowe itp. Do bagażu podręcznego nie należy zabierać przedmiotów z ostrymi krawędziami, np. scyzoryków.

Wszelkie rzeczy większe i cięższe należy spakować do bagażu głównego. Przedmioty cenne i delikatne, takie jak komputery, należy zawsze zabierać do bagażu podręcznego, nad którym stale sprawujemy pieczę. Bagaż podręczny to też miejsce na przedmioty niezbędne na co dzień, jak telefon z ładowarką czy lekarstwa. Jeśli planujemy przespać lot, do bagażu podręcznego warto spakować opaskę na oczy lub podróżną poduszkę. Tablice informacyjne są na lotniskach dosłownie wszędzie. Informują o tym, kiedy zacznie się odprawa albo boarding. Pawel Relikowski / Polskapress, zdjęcie ilustracyjne Odprawa online. Większość linii lotniczych daje pasażerom możliwość odprawienia się zdalnie na krótko przed planowanym wylotem (przeważnie od 48 do 24 godzin). Odprawa zdalna przyspiesza załatwianie spraw na lotnisku, zwłaszcza jeśli zabieramy do samolotu tylko bagaż podręczny, bez głównego. W takim przypadku będziemy mogli ominąć kolejkę do stanowiska check-in (o nim niżej) i przejść prosto do strefy kontroli bezpieczeństwa.

Link do odprawy online powinien być przesłany razem z zakupionym biletem. Przy odprawie online należy podać swoje imię i nazwisko oraz numer zakupionego biletu lub dokonanej rezerwacji. Na tym etapie można także wybrać dla siebie miejsce w samolocie. Jeśli chcecie oglądać piękne widoki lub przespać się smacznie, wybierzcie miejsce przy oknie (byle nie przy skrzydle samolotu, które zasłoni widok), gdzie nikt Wam nie będzie przeszkadzał. Jak się ubrać do samolotu? Podróż lotnicza przypomina jazdę wyjątkowo dużym autobusem, zwłaszcza jeśli lecimy klasą ekonomiczną. Nie ma co liczyć na luksusy, a lot trwa czasem wiele godzin. Dlatego do samolotu należy ubrać się możliwie jak najwygodniej, tak by ubranie nie uciskały nas i nie uwierały w czasie rejsu. Warto zadbać o to, by w naszym stroju nie było metalowych elementów. Wtedy przejdziemy bez stresu przez kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku.

Jeśli podróżujecie zimą, pamiętajcie, by zabrać też lekką kurtkę i czapkę. W czasie wchodzenia na pokład samolotu będziecie wystawieni na panujące akurat warunki atmosferyczne, np. śnieg lub zimny deszcz. Łatwo o tym zapomnieć, gdy wybieramy się na wakacje do ciepłych krajów. Ruszamy w podróż: kiedy wyjechać na lotnisko? Zazwyczaj należy być na lotnisku przynajmniej na dwie godziny przed planowanym wylotem. Lepiej wyruszyć na lotnisko, mając zapas czasu, niż martwić się potem z powodu korków czy innych problemów z dojazdem. Przed wyruszeniem na lotnisko dobrze jest zjeść porządny posiłek. Zanim dostaniemy się do lotniskowej restauracji, może minąć nieco czasu. Kontrola bezpieczeństwa na lotnisku bywa stresująca dla pasażerów.

Kontrola bezpieczeństwa na lotnisku bywa stresująca dla pasażerów.

Pawel Relikowski / Polskapress, zdjęcie ilustracyjne

Na lotnisku. Jak się odprawić i przejść kontrolę bezpieczeństwa?

Kiedy przybędziemy na lotnisko, pierwszą rzeczą, która należy sprawdzić, jest godzina odprawy biletowo-bagażowej (tzw. check-in). Na specjalnych tablicach informacyjnych wyświetlane są szczegółowe informacje z harmonogramem dla podróżnych: numery i kierunki lotów, godziny odprawy i numery stanowisk check-in. Jeśli przyjechaliśmy na lotnisko wcześniej, dokładna godzina, o której zacznie się odprawa, może nie być jeszcze podana. Często widnieje wtedy informacja o tym, kiedy mniej więcej można spodziewać się dalszych wieści.

Odprawa, czyli check-in. To kluczowy moment na lotnisku, ponieważ niemal każdy pasażer samolotu musi przejść odprawę biletowo-bagażową. Każda linie lotnicza ma wydzielone dla siebie stanowiska odprawy, złożone z kilku okienek. Turyści ustawiają się w kolejce i są odprawiani jeden po drugim. Przy odprawie należy pokazać rezerwację biletu lub bilet, jeśli odprawiliśmy się online. Dokumenty mogą mieć formę wydruku, ale najczęściej wystarczy pokazać je na telefonie. W przypadku lotów do krajów Strefy Schengen należy okazać jeszcze dowód osobisty. Kraje spoza Strefy Schengen wymagają paszportu, a czasem także wizy. Po sprawdzeniu dokumentów pracownik odprawy wydrukuje dla Was kartę pokładową, którą musicie mieć przy sobie przez całą podróż. Wasz bagaż podręczny zostanie oznakowany, a bagaż główny zważony i przekazany do luku. Jeśli nie macie bagażu głównego, a odprawiliście się wcześniej online, cała procedura odprawy na lotnisku już Was nie dotyczy. Możecie udać się prosto do strefy kontroli bezpieczeństwa.

Kontrola bezpieczeństwa na lotnisku. By przejść do strefy kontroli, należy zeskanować przy bramkach kod kreskowy na bilecie lub karcie pokładowej. Następnie trzeba podejść do stanowiska kontroli z taśmą bagażową, skanerem bagażu i bramką magnetyczną dla podróżnych. UWAGA: jeśli macie ze sobą jakieś płyny, upewnijcie się, że są przechowywane w butelkach do 100 ml pojemności. Jeśli butelki są większe, trzeba je wyrzucić przed poddaniem się kontroli. Nie martwcie się – po drugiej stronie kontrolnej bramki, w strefie bezcłowej, możecie kupić sobie picie na drogę bez żadnego problemu. Jak przebiega kontrola bezpieczeństwa na lotnisku? Najpierw zdejmijcie z siebie wszystkie metalowe przedmioty, jak paski z klamrami, zegarki, biżuterię. Umieśćcie je na jednej z plastikowych tacek. Podobnie zróbcie z kurtką, portfelem i elektroniką (telefon, laptop itp.). Tacki należy umieścić na ruchomej taśmie wraz z resztą bagażu podręcznego – zostaną przeskanowane na okoliczność substancji i przedmiotów niebezpiecznych i niedozwolonych. Wy sami zostaniecie poproszeni o przejście prze bramkę magnetyczną, która wykrywa elementy metalowe. Jeśli aktywujecie bramkę, możecie zostać poproszeni o zdjęcie butów, które często zawierają metalowe elementy.

Po przejściu przez bramkę kontroli bezpieczeństwa, cały kłopot już za nami. Należy odebrać z tacek wszystkie przedmioty i z powrotem założyć na siebie lub zapakować do bagażu podręcznego. Wystarczy dostosować się do kilku prostych wymagań, by przejść kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku bez żadnych problemów. Marzena Bugala- Azarko / Polska Press, zdjęcie ilustracyjne Hala odlotów, czyli zakupy w strefie bezcłowej. Po drugiej stronie kontroli bezpieczeństwa znajduje się hala odlotów, czyli poczekalnia, w której podróżni zbierają się przed wyznaczonymi bramkami, by wejść do samolotu. O tym, która bramka została wyznaczona dla pasażerów danego lotu, informują ponownie tablice wiszące niemal wszędzie. Należy znaleźć swoją bramkę i sprawdzić godzinę wejścia na pokład samolotu, która powinna być nadrukowana na karcie pokładowej (to tzw. boarding).

Jeśli mamy trochę czasu, możemy rozejrzeć się po hali odlotów, zjeść posiłek w restauracji i zrobić zakupy w sklepach wolnocłowych (przy płaceniu należy dać sprzedawcy do zeskanowania kod z naszej karty pokładowej). Chętni mogą też zapłacić za wstęp do tzw. stref executive lounge, czyli saloników biznesowych, w których można odpocząć lub popracować w komforcie i ciszy. Posiadacze specjalnych kart lojalnościowych linii lotniczych często mogą korzystać z saloniku biznesowego bez dodatkowych opłat. Kontrola paszportowa, jeśli lecicie poza Schengen. Podróżni wybierający się do krajów nienależących do Strefy Schengen muszą jeszcze przejść kontrolę paszportową. Odbywa się ona najczęściej po kontroli bezpieczeństwa, w drodze do bramki, z której ma się odbyć boarding. Kontrola jest bardzo prosta: wystarczy okazać niezbędny dokument, czyli paszport, czasem z wizą (jeśli jest wymagana). Pracownik służby granicznej może jeszcze sprawdzić, czy nasza twarz zgada się ze zdjęciem w dokumentach, po czym otworzy dla nas kolejną bramkę i będziemy mogli udać się w dalszą podróż.

Boarding, czyli wreszcie wsiadamy do samolotu. Boarding to upragniony czas, gdy pasażerowie są wpuszczani do samolotu, przechodząc przez odpowiednią bramkę. Pracownikom obsługi należy okazać kartę pokładową i niezbędne dokumenty podróży (dowód lub paszport). Następnie możecie ruszyć przed siebie na spotkanie przygody – swojej pierwszej podniebnej podróży. Do samolotu można się dostać na dwa sposoby: przez tzw. rękaw lub busem. Rękaw to wygodny tunel łączący halę odlotów z drzwiami do samolotu. Zdarza się jednak, że aby dostać się do samolotu, będziemy musieli wsiąść do podstawionego busa, który zawiezie nas do odpowiedniej maszyny, czasem dość daleko – tereny lotnisk bywają ogromne. Pasażerowie wchodzą do samolotu za pomocą rękawa lub są transportowani do maszyny busem. Karolina Misztal, Polska Press, zdjęcie ilustracyjne

Z lotniska do samolotu. Co Was czeka w czasie podniebnej podróży?

Przygotowanie do startu. Po wejściu do samolotu musicie znaleźć swoje miejsce. Bagaż podręczny należy schować na czas startu i lądowania - możecie umieścić go w szafce nad głową lub pod siedzeniem pasażera naprzeciwko Was.

Usiądźcie i zapnijcie pasy. Stewardzi lub stewardessy udzielą wszystkim pasażerom instrukcji bezpieczeństwa: pokażą, jak używać masek tlenowych czy kamizelek ratunkowych w razie wypadku, do których jednak dochodzi niezwykle rzadko. Poproszą także podróżnych o przełączenie wszystkich urządzeń elektrycznych w tryb samolotowy, tak by nie spowodowały zakłóceń działania aparatury pokładowej.

Start samolotu bywa gwałtowny: maszyna w kilka sekund uzyskuje ogromną prędkość. Nie należy obawiać się krótkiego wstrząsu, to naturalna rzecz. Kiedy samolot wzbije się w powietrze i ustabilizuje, kapitan zakomunikuje, że można już rozpiąć pasy i opuścić swoje miejsce, jeśli ktoś chce np. udać się do toalety. Zdarza się, że podróżnym po starcie samolotu zatykają się uszy. Jest to spowodowane różnicą ciśnienie panującego na ziemi i na wysokości, na której leci samolot. Uszy można łatwo odetkać, przełykając ślinę. Zatkaniu uszu można też zapobiec w sprytny sposób: żując gumę.

W czasie lotu. Lot samolotem bywa nudny, ale można go sobie urozmaicić. W niektórych maszynach w fotelach zamontowane są ekrany dotykowe, widoczne dla pasażerów siedzących z tyłu. Każdy pasażer ma własny ekran i może na nim np. oglądać filmy, programy dokumentalne (używając zestawu słuchawkowego) albo śledzić lot na interaktywnej mapie Ziemi. W czasie lotu podróżnym oferowane są napoje, a w czasie dłuższych lotów także posiłki. Poczęstunek jest często zupełnie darmowy, choć za niektóre produkty (np. alkohol) pobiera się za zwyczaj dodatkowe opłaty. Do wygodnego jedzenia służy rozkładany stolik, zamontowany na oparciu fotela naprzeciwko. Pasażerowie z miejscami przy oknie mogą najczęściej smacznie spać (nie muszą robić przejścia innym). Miejsce przy oknie to też dobra okazja do wykonania pięknych zdjęć, o ile nie ma chmur. W niektórych samolotach z tyłu siedzeń zamontowane są ekrany dotykowe, które zapewniają pasażerom rozrywkę. Karolina Misztal, Polska Press, zdjęcie ilustracyjne

Znowu na lotnisku, czyli lądowanie i co potem?

Lądowanie samolotu. Kiedy będziecie się zbliżać do celu podróży, kapitan poinformuje pasażerów o tym, że należy ponownie zająć swoje miejsca, zapiąć pasy i złożyć stoliki. Lądowanie samolotu, podobnie jak start, może wiązać się z gwałtownymi odczuciami, przede wszystkim przy schodzeniu z dużej wysokości, a potem znowu, kiedy koła samolotu dotkną płyty lotniska.

Po wylądowaniu należy poczekać, aż pojawi się komunikat, że można rozpiąć pasy. Następnie pozostaje zabrać bagaż podręczny i ruszyć do wyjścia. Odbiór bagażu głównego. Po wyjściu z samolotu należy kierować się znakami, prowadzącymi do punktu odbioru bagażu głównego, który leciał w luku, a nie kabinie samolotu. O tym, na którą taśmę wyładowywane są bagaże z konkretnego samolotu, powinna informować tablica. Po znalezieniu taśmy trzeba poczekać, aż pojawią się Wasze walizki. Wystarczy je zabrać i oto Wasza pierwsza podróż lotnicza skończyła się. Możecie ruszać do wyjścia z lotniska. Kontrola paszportowa w krajach poza Schengen. Jeśli przylecieliście do kraju, który wymaga od podróżnych paszportu, może czekać Was po wylądowaniu kolejna kontrola paszportowa. Czasem towarzyszą jej dodatkowe procedury, jak skanowanie odcisków palców. Kontrola następuje po wyjściu z samolotu i przed odebraniem bagażu.

Lot z przesiadką. Możliwe, że Wasza pierwsza podróż samolotem będzie wymagała przesiadki. Jeśli kupiliście bilety na łączony lot, w czasie przesiadki nie musicie znowu się odprawiać i najczęściej nie trzeba przechodzić kolejnej kontroli bezpieczeństwa. Po wyjściu z samolotu podążajcie za znakami, kierującymi pasażerów do strefy tranzytowej. Znaki doprowadzą Was do hali odlotów. Ponownie będziecie musieli znaleźć informacje o numerze bramki do boardingu, spod której odleci Wasz następny samolot, a potem poszukać samej bramki. Procedura boardingu i sama podróż będą przebiegać tak samo, jak wcześniej. Nie martwcie się bagażem głównym – zostanie przepakowany i poleci razem z Wami. Po wylądowaniu pasażerom samolotu pozostaje odebrać swoje bagaże główne. I to wszystko - podróż skończona, pora zacząć przygodę w nowym miejscu. Karolina Misztal, Polska Press, zdjęcie ilustracyjne Źródła: lot.com, wizaonline.pl, polisaturystyczna.pl

