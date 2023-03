Lotnisko Radom uzyskało certyfikat użytku publicznego. Prezes PPL zdradza, kiedy zostanie uruchomione

Lotnisko Radom: kiedy wielkie otwarcie? Prezes PPL zdradza szczegóły

Biura podróży chcą latać z Radomia. Jakie oferty będą dostępne na wakacje 2023?

Także biuro podróży TUI – największe w Polsce – zapowiedziało, że zacznie przewozić turystów z lotniska w Radomiu w sezonie letnim 2023. TUI będzie latać z Radomia do Turcji, jednego z ulubionych turystycznych kierunków Polaków. Czartery do Antalyi mają się rozpocząć 21 czerwca 2023. Obecnie 7-dniowy pobyt ma kosztować ok. 2000 zł za osobę. Planowane kierunki to także Burgas w Bułgarii i Dżerba w Tunezji. Touroperator na razie nie stworzył jeszcze konkretnej oferty ani nie podpisał potrzebnych umów, ale planuje organizować dwa loty w tygodniu, prawdopodobnie od czerwca 2023.

Pierwszym biurem podróży, które oficjalnie uwzględniło lotnisko w Radomiu w swojej ofercie, jest polska Nekera. W ofercie first minute na czerwiec 2023 znalazły się wycieczki all inclusive do Złotego Brzegu w Bułgarii z wylotem z Radomia.