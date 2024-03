Love Island: Wyspa Miłości. Para z Zielonej Góry wybrana najbardziej zgodną, a potem płynęły łzy

Love Island: Wyspa Miłości - nieprzewidywalny reality show

"Love Island. Wyspa Miłości" to reality show, w którym biorą udział single. Program odbywa się w willi w słonecznej Hiszpanii. "Spodziewaj się niespodziewanego" to jedna z zasad programu, co sprawia, że uczestnicy muszą się zmierzyć z różnymi wyzwaniami i sytuacjami, które nie zawsze są dla nich łatwe. Najtrudniejsze z nich są eliminacje.

Decyzje, które zmieniają losy uczestników

Łzy i nagroda dla najlepszej pary

Decyzja nie była łatwa i Joanna nie mogła powstrzymać łez. "Zbliżyliśmy się tutaj do wszystkich z was i no jest to bardzo trudny poranek" – powiedziała. Ostatecznie to Bartek i Patrycja musieli opuścić program. Joanna i Rafał, jako najlepiej dopasowana para, otrzymali nagrodę w postaci czasu tylko dla siebie.