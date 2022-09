Lubisz ogródki gastronomiczne na zielonogórskim deptaku? Skorzystaj z okazji, bo sezon restauracji pod chmurką dobiega końca! Agnieszka Linka

Wkrótce jesień, ale póki co można łapać ciepłe promienie słoneczne w ogródkach gastronomicznych na zielonogórskim deptaku. Warto skorzystać, bo ta sytuacja nie potrwa długo Agnieszka Linka Zobacz galerię (26 zdjęć)

Zarówno mieszkańcy miasta, jak i przybyli goście chętnie korzystają z ogródków gastronomicznych serwujących dania i napoje lokali mieszczących się na zielonogórskiej starówce. Choć jesień zagląda do okien, wciąż nie brakuje miłośników konsumpcji na wolnym powietrzu. To ostatnie chwile, by zaprosić rodzinę lub przyjaciół na smaczny posiłek i kawę przy stoliku na deptaku!