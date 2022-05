Lubniewice. Weekendowy spacer wokół jezior i zamków. Warto się tam wybrać! To niedaleko od domu Leszek Kalinowski

Pogoda coraz ładniejsza, coraz chętniej wybieramy się na weekendowe wycieczki po regionie. A my podpowiadamy, jakie miejsca warto odwiedzić w Lubuskiem. Dziś zachęcamy do spacerów po Lubniewicach. To miejsce uwielbiała nie tylko Michalina Wisłocka, która chętnie tu odpoczywała.