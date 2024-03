Lubuscy komornicy sprzedają mieszkania na licytacjach. Liczba lokali rośnie z miesiąca na miesiąc. Gdzie są i ile kosztują te lokale?

33 lokale - tyle ofert wystawili na licytacje lubuscy komornicy. Liczba lokali wystawionych na licytacje rośnie czwarty miesiąc z rzędu. Jak co miesiąc sprawdzamy ich lokalizacje i ceny. Czasem są to mieszkania położone w największych miastach regionu, jak np. w Zielonej Górze, czy Gorzowie Wlkp. Wśród ofert wystawionych przez komorników możemy jednak odnaleźć również mieszkania w niewielkich lubuskich wsiach.

Mieszkania od komorników są w różnym stanie

Przekrój mieszkań jest tak duży, jak ich lokalizacja. Niektóre lokale są w świetnym stanie technicznym, są po remontach i nadają się do zamieszkania praktycznie od razu lub jedynie po niewielkim odświeżeniu. Inne są w opłakanym stanie i nadają się jedynie do kapitalnego remontu. Stan mieszkania odzwierciedla jego cena. Warto pochylić się nad każdą ofertą, bowiem może okazać się, że niektóre z nich to prawdziwe okazje.