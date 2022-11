Lubuscy policjanci też mieli swój ,,Mundial". Kto zwyciężył?

Policyjny ,,Mundial"

Pierwszy Halowy Turniej Piłki Nożnej Komend Wojewódzkiej, Miejskich oraz Powiatowych Województwa Lubuskiego odbył się w piątek, 25 listopada.

Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie, przy współpracy z Lubuskim Wojewódzkim Zarządem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, Lubuskim Związkiem Piłki Nożnej, Gminą Zbąszynek oraz Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Zbąszynku podjęła się organizacji tego wydarzenia.

- Zostało ono objęte Patronatem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Do turnieju zgłosiły się drużyny z wszystkich jednostek naszego garnizonu i wszystkie one zasługują na wyróżnienie. Zawodnicy oraz kibice zbudowali niesamowitą atmosferę. Było wiele emocji, dużo wysiłku i potu, ale przede wszystkim serca do gry - relacjonuje aspirant Marcin Ruciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie.