Lubuska 4.liga. Promień Żary w końcu wygrał! Żaranie pokonali drugi zespół Lechii Zielona Góra

-W tym meczu nie mogliśmy sobie pozwolić na wpadkę. Lechia to bardzo młody i ambitny zespół, który stawił nam duży opór. Mają swój system grania i taktykę, do których ciężko przystosować się na boisku. Zdajemy sobie sprawę, że mecz nie był piękny i emocjonujący, ale najważniejsze było zdobycie trzech punktów. Teraz rozpoczynają się trudne jesienne warunki, ale zamierzamy w tej rundzie przetasować tabele i podskoczyć w niej do góry. Za tydzień bitwa w Kożuchowie-podsumował Karol łyczko, stoper Promienia Żary.