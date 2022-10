Lubuska MegaDynia! Konkurs rozstrzygnięty. Nagrody przyznano w dwóch kategoriach

Konkurs wystartował już 1 lipca 2022 roku i był skierowany jest do mieszkańców województwa lubuskiego, w tym m.in. do szkół, kół gospodyń wiejskich, sołectw, gospodarstw agroturystycznych, działkowców, osób fizycznych, przedsiębiorstw, organizacji i instytucji mających siedzibę na terenie województwa lubuskiego. Jego celem było wyhodowanie jak najcięższej dyni. Zgłoszone dynie najpierw publicznie zważono, każdy mógł to zobaczyć.