Lubuska przyroda z bliska. Tak wygląda nasz region z innej perspektywy. Niesamowite zdjęcia naszego Czytelnika! Aleksandra Sierżant

Do widoku drzew, ptaków, roślin przyzwyczailiśmy się już na co dzień. A gdyby tak spojrzeć na naszą przyrodę z nieco innej perspektywy? Przyjrzeć się jej z tak bliska, że będziemy mieli wrażenie, jakbyśmy oglądali ją pod mikroskopem? Takimi ciekawymi ujęciami podzielił się z nami Rajmund Ociepa, nasz Czytelnik, który od lat fotografuje okolice w naszym regionie i przesyła do nas zdjęcia, które publikujemy na naszym portalu. Przejdźcie do galerii i zobaczcie, co tym razem udało mu się ,,upolować" za pomocą obiektywu >>>