Lubuski Dziki Zachód? Upadł bezpowrotnie! Kiedyś ten ośrodek przyciągał tłumy, dziś straszy, budynki się walą. Lepiej tu nie zaglądać Mariusz Kapała Michał Korn

Już wiele czasu nie zostało temu miejscu. Dawne miasteczko westernowi znika z mapy woj. Lubuskiego. Budynki się walą, jest ich coraz mniej. ZOBACZ ZDJĘCIA >>> Mariusz Kapała Zobacz galerię (98 zdjęć)

Za każdym razem, gdy tu jesteśmy dostrzegamy coraz mniej zabudowań. Czas nie jest łaskawy dla dawnego miasteczka westernowego, które jeszcze kilkanaście lat temu przyciągało tłumy z Polski i zagranicy, a dziś jedynie straszy... Ponury krajobraz bierze górę nad otaczającą kompleks zielenią i przebijającymi się zza chmur promieniami słońca. Niezależnie od pory roku, "miasteczko duchów", bo tak teraz potocznie nazywane jest to miejsce, prezentuje obraz nędzy i rozpaczy. To opuszczona ruina, która przyprawia każdego o gęsią skórkę. Stojące budynki co jakiś czas wystawiane są na bezlitosną próbę ze strony warunków atmosferycznych. Przegrywają ją łamiąc się jak zapałki... Opustoszały kompleks straszy i intryguje poszukiwaczy przygód. A raczej intrygował, bo do tej pory skradziono wszystko, co można było stąd wynieść. Niektórych budynków już nie ma. Inne jeszcze stoją, ale jak długo?