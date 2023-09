Lubuski PiS ogłosił kandydatów do Sejmu i Senatu. Same znane nazwiska OPRAC.: Janusz Życzkowski

Ast, Dajczak, Materna, Płonka, Gośniowska - Kola. Tak wygląda pierwsza piątka lubuskiego Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Sejmu. W sobotę zaprezentowano całą listę kandydatów do parlamentu. Prezentacji dokonał lider ugrupowania i jedynka do sejmu, poseł Marek Ast.