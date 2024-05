Lubuski raj minipółwyspów. Przepiękna kraina pod Gorzowem to fenomen na skalę Polski. Majestatyczne miejsce Michał Korn

Raj minipółwyspów? Oczywiście, że mamy go w Lubuskiem. I to tuż pod Gorzowem. To właśnie w tym miejscu znajdziecie wyjątkowe widoki, których mogą pozazdrościć nam inni mieszkańcy Polski. Co ciekawe znajduje się tu również magiczna, urokliwa wysepka. Widok z lotu ptaka, autorstwa Grzegorza Walkowskiego wręcz zapiera dech, ale to nie jedyna atrakcja czekająca na nas w tym miejscu.