Lubuskie. 25 dziwnych miejsc w regionie. Zobacz, ile mamy zadziwiających obiektów! Warto się wybrać w podróż ich śladem

Co to jest? - zastanawiamy się często, spoglądając na dziwne obiekty, wybryki natury, rozwiązania techniczne. Nie brakuje ich w województwie lubuskim. My proponujemy 25 dziwnych miejsc w naszym regionie. NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI – KOMBINAT DAG ALFRED NOBEL Kombinat DAG Alfred Nobel Krzystkowice (Alfred Nobel Dynamit Aktien-Gesellschaft) to dziś pozostałości po niemieckiej fabryce amunicji. Zabudowania z okresu II wojny światowej znajdują się na 35-hektarowym terenie lasów w okolicach Nowogrodu Bobrzańskiego. Gdy tam trafimy, najpierw zobaczymy dawną komendanturę, a następnie budynek z czerwonymi kominami. Idąc dalej naszym oczom ukażą się tzw. silosy. Historycy i regionaliści szacują, że fabryka zaczęła działać w 1941 roku. Wówczas to ruszyła produkcja materiałów wybuchowych - proch nitrocelulozowy i materiały inicjujące. Opracowano tutaj także prototyp nowych rodzajów amunicji. Testowano je na strzelnicy. W okresie funkcjonowania na terenie obiektu DAG Alfred Nobel znajdowały się nie tylko bloki mieszkalne, ale również kasyna, sieć kolejowa, straż pożarna oraz filia wielonarodowościowego obozu koncentracyjnego. To właśnie jego więźniowie stanowili znaczną część siły roboczej. Zobacz też: https://gazetalubuska.pl/dziwne-piekne-i-niecodzienne-budynki-w-zielonej-gorze-wiedzieliscie-o-nich-mamy-zdjecia/ga/c9-15381328/zd/47380040

Michał Kalinowski