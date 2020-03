Lubuskie: 4 osoby w kwarantannie, 97 pod nadzorem w związku w koronawirusem

Koronawirus w Lubuskiem. Zarażony pacjent jechał autokarem

Wiadomo, że chory mężczyzna jest mieszkańcem Cybinki. Do Polski przyjechał z Niemiec. Jechał autokarem rejsowym, wysiadł w Świecku. – Tam wsiadł do prywatnego samochodu i pojechał do swojego miejsca zamieszkania. Samochodem podróżował sam, miał kontakt tylko z dwojgiem członków rodziny – mówi Dorota Konaszczuk, Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. Służby sanitarne mają wykaz osób, które podróżowały autokarem wraz z zarażonym mężczyzną. Tylko on był mieszkańcem województwa lubuskiego. Informacje o pozostałych pasażerach zostały rozesłane do tych miejsc w kraju, skąd pochodzą pozostali pasażerowie.