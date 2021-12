Lubuskie derby jednak będą. W sezonie 2022 dojdzie do konfrontacji żużlowców Stali Gorzów i Falubazu Zielona Góra

W sezonie 2022 emocje związane z derbową rywalizacją ligową ominą kibiców na Ziemi Lubuskiej, ponieważ po spadku zielonogórzan z PGE Ekstraligi Stal i Falubaz będą ścigać się na dwóch różnych szczeblach rozgrywek. Taka sytuacja nie wyklucza jednak konfrontacji obu zespołów w spotkaniach o mniejszym wymiarze emocji, np. w meczach towarzyskich. O takim rozwiązaniu niedawno mówił prezes Stali Gorzów Marek Grzyb:

- Taki mecz „północ – południe”, jakbyśmy go mogli ładnie nazwać, czy nawet mógłbym powiedzieć dwumecz Stali z Falubazem, uważam, że mógłby być gratką dla kibiców. Sądzę więc, że powinno dojść do takiego spotkania. Myślę, że takie derby mogłyby być bardzo atrakcyjne z punktu widzenia kibiców, nawet pomijając różnicę klasy rozgrywek, ze względu na to, że Stal jest w ekstralidze, a Falubaz w pierwszej lidze. One powinny być też atrakcyjne pod względem sportowym, takie przetarcie sił. Na pewno będę zabiegał u trenera Stanisława Chomskiego, żeby jednym z meczów sparingowych był ten z Falubazem.