Lubuskie derby. Stal Gorzów z medalami w Zielonej Górze

Telewizja Canal+ na antenie swojego kanału nSport+ codziennie (godz. 16.00 i 21.00) przypomina najlepsze ekstraligowe mecze z minionych sezonów żużlowych. W środę (8 kwietnia) kibice mogą przypomnieć sobie przebieg lubuskich derbów z 2017 roku. Będzie to rewanżowe spotkanie z sezonu zasadniczego rozegrane w Zielonej Górze. Na gorzowskim torze był remis 45:45. Jaki wynik padnie na stadionie Falubazu? W sezonie 2017 odbyły się cztery ekstraligowe mecze derbowowe. Falubaz i Stal spotkały się również w fazie play off, w spotkaniach o brązowy medal. Górą byli gorzowianie, którzy dekorowani byli w Zielonej Górze. Zachęcamy Was do obejrzenia galerii zdjęć z rewanżowego meczu o „brąz" w Zielonej Górze >>>>

Fot. Mariusz Kapała