Lubuskie. Dodatki za każdego pacjenta z chorobą przewlekłą, wyższe stawki za świadczenia. Co się zmieniło w POZ?

Jak już informowaliśmy, lekarze rodzinni mają teraz większe możliwości diagnostyczne i pacjent ma mieć łatwiejszy dostęp do badań. Lekarze dostaną też specjalny dodatek. Jaki? Na czym on ma polegać? Zapytaliśmy o to Joannę Branicką, rzecznika prasowego z Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.