Lubuskie drogi do remontów. Samorządy w regionie dostały na nie kolejne pieniądze

Pomimo systematycznej poprawy, stan wielu samorządowych dróg wciąż pozostawia wiele do życzenia. Nie dzieje się tak z powodu niechęci włodarzy do tego typu inwestycji, ale przez to, że często brakuje na nie pieniędzy w lokalnych budżetach. Tu z pomocą przychodzi rządowy fundusz wspierający modernizację drogowej infrastruktury.