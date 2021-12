Lubuskie, Gorzów, Zielona Góra i okolice! Policja poszukuje tych osób za oszustwa i rozboje. To groźni przestępcy! Zobacz, może ich znasz

Lubuszanie poszukiwani przez policję za takie przestępstwa, jak: rozboje, kradzieże i oszustwa. Lista poszukiwanych Lubuszan za poważne przestępstwa jest długa. Zebraliśmy wizerunki tych osób, które poszukiwane są za paragrafy związane z oszustwami, rozbojami i kradzieżami. Tych osób jest tak wiele, że teraz prezentujemy Wam pierwszą część z wizerunkami przestępców. Zobacz: może znasz te osoby? Może mieszkają w twojej okolicy, widujesz ich na co dzień? Jeśli tak, to koniecznie zgłoś to policji! Kliknij i przejdź do galerii poszukiwanych Lubuszan --->

mat. policji