Lubuskie. Ile osób może wejść do swojego kościoła?

Niedziela 26 kwietnia będzie pierwszą niedzielą po częściowym zluzowaniu obostrzeń dotyczących uczestnictwa w nabożeństwach. W poprzednie cztery niedziele w kościołach mogło przebywać do pięciu wiernych. Teraz liczba osób w świątyniach uzależniona jest ich powierzchni. Na każde 15 mkw. może przypadać jeden wierny. Oznacza to, że w mszach może uczestniczyć już z reguły po kilkudziesięciu, a bywa, że nawet ponad stu wiernych. Ilu zatem wiernych będzie mogło przyjść do kościołów w Lubuskiem? Dane przedstawiamy na kolejnych podstronach. Oto dane, które parafie przedstawiły w swoich ogłoszeniach parafialnych. Pierwsza Komunia Święta odwołana w związku z epidemią koronawiurusa. Na kiedy może zostać ta uroczystość przesunięta?

Pixabay