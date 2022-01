Lubuskie Konfrontacje Artystyczne 2022 - w tym roku będzie inna formuła

- Format, który da młodzieży i dzieciom możliwość kolejnego spotkania z rówieśnikami, na konfrontacje w swojej dziedzinie sztuki, którą się zajmują. To również szansa na to, żeby zdobywać więcej doświadczenia, móc się poznać nawzajem – bo tego nam brakowało w takich spotkaniach - to taka wartość dodana, ale bardzo ważna w samorozwoju i kształceniu swoich umiejętności i umiejętności poznawczych – wyjaśnia Agata Miedzińska, dyrektor Zielonogórskiego Ośrodka Kultury.