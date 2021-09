Lubuskie. Kupujesz i mieszkasz. Oto mieszkania na sprzedaż w okolicy Zielonej Góry, których nie musisz remontować Aleksandra Pazda

Nie trzeba być bogatym, żeby kupić mieszkanie! Specjalnie dla Was, ze strony otodom.pl wybraliśmy najtańsze mieszkania na sprzedaż w okolicy Zielonej Góry. Wszystkie oferty są do 100 tys. złotych. Na dodatek są to mieszkania, które nie wymagają remontu. Kupujesz, wchodzisz i mieszkasz!. Przejdźcie do galerii i zobaczcie najlepsze oferty >>>