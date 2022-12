Lubuskie Las Vegas tuż przed świętami to nasza najpiękniejsza wieś. Przyjadą tutaj tłumy ludzi! To pół godziny od Świebodzina!

Popowo od lat w grudniu błyszczy tak, że nazywamy je lubuskim Las Vegas. Zjeżdżają się tutaj ludzie z całego woj. lubuskiego, by zobaczyć przepiękne dekoracje i porobić niezwykłe zdjęcia. I zawsze na początku grudnia wszyscy zadają sobie to samo pytanie: kiedy Popowo rozbłyśnie?!

Już wszystko jest jasne. Oto komunikat z facebookowego profilu Sołectwo Popowo:

Ho Ho Ho!! Piszemy tą informacje gdyż dużo osób pyta, kiedy będzie można podziwiać Las Vegas w porozumieniu z władzami gminy, oświetlenie będzie można oglądać od 23.12.22 do 01.01.23 16.30-22.00. Chcielibyśmy też zaznaczyć, że w porównaniu do poprzednich lat nasza mała miejscowość nie będzie tak samo oświetlona z przyczyn prywatnych jak również poczynań naszego rządu, mimo tego zapraszamy całym serduchem bo będzie co oglądać, mamy nadzieje że jest to okres przejściowy. Cytując sławnego rodaka "Jeszcze będzie pięknie, tylko musimy założyć wygodne buty, bo mamy do przejścia całe życie"