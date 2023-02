Lubuskie ma swoje Sanssouci, gdzie przed laty prowadzono znane kasyno... Poznaj historię wyjątkowego pałacu w Gliśnie

Pałac w Gliśnie to prawdziwa perełka! To miejsce ma swój niepowtarzalny klimat, a sam pałac jest niczym ten z Poczdamu!

Trudno uwierzyć, że przez dziesiątki lat niewielkie Glisno położone w gminie Lubniewice było… znanym kurortem. Wówczas miejscowość nazywano kąpieliskiem leczniczym, a przepiękny pałac tętnił życiem. Jak dobrze było móc się tu pokazać! Odkrycie z nami wyjątkową historię tego jakże pięknego budynku.

Fryderyk von Poser dla Glisna zrobił wiele

Pierwsza wzmianka o Gliśnie pojawiła się w 1421 roku, kiedy to miejscowość należała do Nowej Marchii. Był tutaj folwark, który często zmieniał właścicieli. W końcu w 1785 roku teren ten trafił w ręce Fryderyka von Posera, który wówczas był prezydentem kamery pruskiej. Poser dla Glisna, a raczej dla Gleissen zrobił naprawdę wiele. Przede wszystkim odbudował gospodarczo wieś. Uruchomił w niej ałuniarnię i fabrykę jedwabiu. Odkryj tajemnice Lubuskiego:

Kolejną jego zasługą była budowa pałacu. Według niektórych źródeł budowę pałacu sfinalizowano w 1793 roku. Nie sposób nie zauważyć, że inspiracją do jego powstania był istniejący już w Sanssouci (Poczdamie) pałacyk należący do Fryderyka Wielkiego. Letnia rezydencja króla na długie lata służyła innym architektom za wzór.

Ogromny park i... romantyczne ruiny!

Co do gliśnieńskiego pałacu wiadomo tyle, że pomieszczenia parterowe pełniły funkcje reprezentacyjne. Sypialnie ulokowane były na poddaszu. Z kolei piwnicę przeznaczono na pomieszczenia gospodarcze. Przy rezydencji na zboczach wzniesienia powstał też ogromny park. Teren za pałacem sprzyja spacerom. Mariusz Kapała / GL Na jego wierzchołku wybudowano ruiny, które mogły sprzyjać nie tylko romantycznym spacerom we dwoje, ale pełnić też funkcję punktu widokowego na rezydencję i jej tereny. Warto dodać też, że posiadłość miała wiele elementów charakterystyczny dla epoki baroku.

Jak dojechać do Glisna? - mapa

Pałac położony jest niemal w centralnej części miejscowości, na południe od drogi głównej. Łatwo tutaj trafić odbijając z S3 na wysokości Międzyrzecza w drogę wojewódzką numer 137, a następnie 136 - podróż do celu zajmie nam raptem pół godziny.

Był tu hotel z kasynem. Glisno stało się znanym kurortem!

W pierwszej połowie XIX wieku Glisno stało się jednym z najmodniejszych pruskich kurortów, a to za sprawą nowego właściciela posiadłości i utworzonego w Gliśnie kąpieliska leczniczego. Dzięki temu, że Glisno zostało znaną miejscowością, doszło do jego znacznej rozbudowy. W pewnym momencie wieś liczyła blisko tysiąc mieszkańców. A to wszystko za sprawą kolejnego gospodarza majątku.

Obok Fryderyka von Posera w kartach historii Glisna jako dobry gospodarz wpisany też jest jego następca - Israel Moses Hoch. Można stwierdzić, że był kontynuatorem idei Posera. To właśnie on w pałacu urządził hotel z kasynem, z którego korzystali pensjonariusze odwiedzający Glisno. Skoro pałac był nastawiony na gości hotelowych to został wydłużony - w ten sposób przybyło pokoi pod wynajem. Dodatkowo pałac ozdobiono romantycznymi rzeźbami. Henoch był też fundatorem klasycystycznego kościoła oraz mauzoleum poświęconego pamięci dawnych właścicieli wsi. Wybudowane było na terenie średniowiecznego kościoła (po 1967 roku został rozebrany).

Od znanego kurortu do rolniczej miejscowości i rodzinnych rezydencji

Właściciele majątku wciąż się zmieniali, a więc i plany zagospodarowania miejscowości również. Kiedy Glisno w 1856 roku trafiło w ręce Karla Otto von Wartenberga przestało być uzdrowiskiem, a zaczęło być miejscowością typowo rolniczą. Uzdrowisko przemieniono na zabudowę gospodarczą, a pałac stał się rezydencją rodziny Wartenberg.

Co zrobił jego właściciel dla pałacu? W parku tuż za nim wybudował mauzoleum w neogotyckim stylu. Na jego fasadzie umieszczono dwa herby: rodu Wartenberg oraz von Gablenz. Oprócz tego powstał też „romantyczny” most.

Kolejni właściciele pałacu w 1910 roku dobudowali do niego jedno skrzydło. Wciąż pełnił on jednak funkcję rezydencji. Wiadomo też, że z ich inicjatywy powstała weranda, a przy tarasie ustawiono rzeźby ogrodowe i przyozdobiono gzymsy. Przed wejściem do pałacu na skwerku postawiono też fontannę. Nie ma jednak żadnych informacji co do wystroju pokoi i głównej sali. Niestety nie wiadomo co później działo się z pałacem. Nie ma danych odnośnie jego przeznaczenia w okresie II wojny światowej. Pałac w Gliśnie to prawdziwa perełka! To miejsce ma swój niepowtarzalny klimat, a sam pałac jest niczym ten z Poczdamu! Mariusz Kapała / GL

Historia pałacu po 1945 roku

W 1945 roku pałac przejęło państwo. Pobliskie tereny przekształcono w PGR-y, pałac nie był użytkowany, a jego stan techniczny był fatalny. Z fotografii z 1967 roku wynika, że wnętrza były zdewastowane i zachowały się jedynie fragmenty wystroju wnętrz. W tym samym roku wydzierżawiono go i zaadaptowano na ośrodek kolonijny. Dlatego też przeszedł trwający cztery lata generalny remont. Z kolei skrzydło dobudowane na początku XX wieku należało do pracowników PGR-ów, którzy tam mieszkali. Od 1978 roku do dziś obiekt należy do Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego w Lubniewicach.

W pałacu organizowano w ostatnich latach szkolenia, imprezy okolicznościowe i masowe: targi rolnicze i imprezę integracyjno - promocyjnę „Jesień w Gliśnie”.

Obecnie w pałacu prowadzone są prace remontowe. Źródło informacji: wyciąg z Programu Prac Konserwatorskich, opr. Kazimiera Kalita - Skwierzyńska

