Lubuskie mikromieszkania mają nawet po... kilkanaście metrów! Zobacz, ile takie minikawalerki kosztują! (sndr)

Mieszkania dostępne na rynku różnią się nie tylko cenami, ale też metrażem. W związku z tym, że ceny za metr kwadratowy poszybowały do góry, zwiększył się popyt na mniejsze mieszkania. Kawalerki cieszą się szczególnym wzięciem wśród osób młodych, seniorów oraz u tych, którzy kupują mieszkanie po to, by je wynajmować. Sprawdziliśmy, jakie są ceny najmniejszych mieszkań w Lubuskiem i jakie są ich metraże. Możecie być w szoku, bo najmniejsze mieszkanie ma... 12 m kw! Poznaj TOP 10 ofert najmniejszych mieszkań wystawionych na sprzedaż ---->