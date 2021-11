Lubuskie. Okręgowa Inspekcja Pracy nagrodziła firmy, dbające o bezpieczeństwo pracowników. Kto został laureatem? Leszek Kalinowski

Z roku na rok wypadków w lubuskich zakładach pracy było coraz mniej, Aż do tego roku. Tendencja się odwróciła. Mówiono o niej na środowym spotkaniu, zorganizowanym przez Okręgową Inspekcję Pracy. Była to też okazja do rozstrzygnięcia konkursów „Buduj bezpiecznie” , „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, a także na najbardziej aktywnych społecznych inspektorów pracy.