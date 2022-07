Lubuskie. Pasażerowie w nerwach. Kiedy wreszcie zakończy się remont torów kolejowych, który ciągnie się ponad dwa lata

- Podróżuję do Warszawy, Poznania bardzo często. Mam dość przeciągającego się remontu. To już trwa ponad dwa lata. To nie jest trzeci świat, ale środek Europy, XXI wiek – mówi Igor Ostapczuk z Zielonej Góry. – Już dawno można było skończyć tę modernizację. Teraz podróż jest jedną wielką masakrą. Targanie walizek do autobusów komunikacji zastępczej i z powrotem nie jest niczym przyjemnym. Jazda trwa i trwa, a na dodatek ciągle zdarzają się opóźnienia.