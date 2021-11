Lubuskie, prognoza pogody. Pierwszy śnieg już spadł! Jaka jest prognoza pogody na najbliższe dni? (sndr)

Śnieg pojawił się w Lubuskiem. Co prawda, nie jest go jeszcze tyle, by ulepić bałwana, czy jeździć na sankach, jednak jest to "prawdziwa" oznaka nadchodzącej zimy. To zdecydowanie odpowiedni moment na to, by z szaf wyciągnąć zimowe kurtki, czapki i szaliki, bo pogoda w najbliższych dniach nie będzie nas rozpieszczać...