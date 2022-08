Lubuskie. Ruszyła czwarta tura szczepień przeciwko Covid-19. Punkty szczepień zapraszają mieszkańców

Popołudniami jest mniej chętnych na szczepienia przeciwko covid-19

- Szczepimy od poniedziałku do piątku (1-5 sierpnia) w godzinach 10.00 – 13.00 oraz 15.00 – 18.00 – mówi Robert Górski. – Jako że czwartą dawkę mogą przyjąć osoby w wieku 60 plus i chorzy z deficytami odporności, którzy otrzymali pełny schemat szczepienia podstawowego oraz pierwszą dawkę przypominającą, większy ruch jest do południa. Starsi ludzie wolą rano załatwiać takie sprawy. Znacznie mniej chętnych do szczepienia jest popołudniu. Wtedy szczepimy od ręki. Nie tylko tych, którzy chcą przyjąć czwartą, przypominającą dawkę, ale także tych, który chcą się zaszczepić po raz pierwszy, drugi czy trzeci, a także dzieci od piątego roku życia.

Przed podaniem drugiej dawki przypominającej należy zachować odstęp co najmniej czterech miesięcy (120 dni) od podania pierwszej dawki przypominającej.

Można zarejestrować się przez bezpłatną infolinię 989, Internetowe Konto Pacjenta i na miejscu w punkcie szczepień wchodząc z ulicy.