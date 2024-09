Lubuskie Święto Plonów, czyli dożynki wojewódzkie za nami. XXV odsłona odbyła się w Łagowie w gminie Dąbie

– Rolnicy swoją codzienną pracą zasługują na to, abyśmy przypominali im co najmniej raz w roku, że w sposób szczególny chcemy im wyrazić szacunek za ich ciężką pracę, za to, że zapewniają nam bezpieczeństwo żywnościowe, za to, że są tym środowiskiem, który łączy nas z tradycją, z historią, z przywiązaniem do pewnych wartości – mówił marszałek województwa lubuskiego Marcin Jabłoński.